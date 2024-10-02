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Son dakika | Kars'ta hissedilen deprem oldu: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 02:50 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 02:56
Son dakika | Kars&#039;ta hissedilen deprem oldu: AFAD&#039;dan ilk açıklama geldi

Son dakika: Ermenistan'ın Türkiye sınırında bulunan Shirak köyünde deprem meydana geldi Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 20 km mesafesindeki sarsıntı hissedildi. Sarsıntı uluslararası ajanslara göre 4.1 büyüklüğünde olarak bildirildi.

Son dakika deprem​ haberi: Ermenistan​ - Türkiye​ sınırında deprem meydana geldi. Kars​'a 20 kilometre mesafedeki Ermenistan'ın Shirak köyündeki deprem 02.38'de kaydedildi. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Uluslar arası deprem ajanslarının 4.1 olarak duyurduğu sarsıntının büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre depremin derinliği 5 kilometre, büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika | Kars'ta hissedilen deprem oldu: AFAD'dan ilk açıklama geldi. - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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