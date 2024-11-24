Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | Kars'ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı

Son Dakika | Kars'ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 04:58 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 05:26
Son Dakika | Kars&#039;ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı

Son dakika: Kars'ta deprem oldu. Kağızman merkezli sarsıntı sonrası verileri AFAD açıkladı. Sabaha karşı hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

Son dakika haberine göre Kars'ta deprem​ meydana geldi. AFAD​'dan gelen ilk bilgilere göre saat 04.47'de merkez üssü Kağızmanolan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derininde oluştu.

Son Dakika | Kars'ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Kars’ın Kağızman ilçesinde saat 04.47’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre derinlikte olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla 24 Kasım Pazar günü Türkiye'de meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Gece ve sabah hissedilen sarsıntıların nerede ve kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebiliyoruz.

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
karsdepremkağızmanafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...