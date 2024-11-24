Son Dakika | Kars'ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı

24 Kasım 2024 04:58 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 05:26

Son dakika: Kars'ta deprem oldu. Kağızman merkezli sarsıntı sonrası verileri AFAD açıkladı. Sabaha karşı hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

Elazığ’da olan deprem çevre illerde de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Elazığ’da olan deprem çevre illerde de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika haberine göre Kars​'ta deprem​ meydana geldi. AFAD​'dan gelen ilk bilgilere göre saat 04.47'de merkez üssü Kağızman​ olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derininde oluştu.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Kars’ın Kağızman ilçesinde saat 04.47’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre derinlikte olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla 24 Kasım Pazar günü Türkiye'de meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Gece ve sabah hissedilen sarsıntıların nerede ve kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebiliyoruz.

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