Son Dakika | Kars'ta sabaha karşı ürküten deprem! AFAD verileri açıkladı
Son dakika: Kars'ta deprem oldu. Kağızman merkezli sarsıntı sonrası verileri AFAD açıkladı. Sabaha karşı hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturdu.
Son dakika haberine göre Kars'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre saat 04.47'de merkez üssü Kağızman olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derininde oluştu.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Kars’ın Kağızman ilçesinde saat 04.47’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre derinlikte olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla 24 Kasım Pazar günü Türkiye'de meydana gelen sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Gece ve sabah hissedilen sarsıntıların nerede ve kaç şiddetinde olduğuna anlık olarak erişebiliyoruz.