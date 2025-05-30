Kartalkaya iddianamesi kabul edildi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

YANGININ GRILL PLATE CİHAZDA BAŞLADIĞI BELİRTİLDİ

Bolu’nun ünlü kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kabul edilirken, 13 sanık hakkında “olası kastla öldürme” suçundan toplam 1998 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 41 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 28’i tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı. Halen tutuklu bulunan 19 kişi arasında otelin sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, genel müdür Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun da yer alıyor.

189 sayfalık bilirkişi raporunda, yangının otelin 4’üncü katındaki restoranda bulunan “show” bölümünde kullanılan “grill plate” adlı cihazdan çıktığı belirtildi.

OLASI KASTLA ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORLAR

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Grand Kartal A.Ş. yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras ve diğer 8 kamu görevlisi hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca otelin teknik ve mutfak personelleri, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi ve çeşitli firma temsilcileri dahil 19 kişi hakkında da “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dava süreci önümüzdeki günlerde Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.