Son dakika | Kayseri'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:21
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kayseri'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kayseri'de saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.7 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com