Son dakika | Kayseri'de büyük yangın! Keçe fabrikası alevler içinde kaldı

17 Eylül 2024 06:50 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 06:56

Son dakika haberi: Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberine göre, Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerindeki bir keçe fabrikasında yangın​ çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Önceki gün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama sonrası çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi de yaralanmıştı.

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