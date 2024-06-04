Son dakika... Kayseri'de eğitim uçağı düştü! MSB acı haberi duyurdu: Şehitlerimiz var

04 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:59

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

KAZA KIRIMA UĞRADI

Bakanlığın açıklamasında, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

ACI HABER GELDİ

Öte yandan düşen eğitim uçağından acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Kayseri Valiliğinden de açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur."

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Öte yandan uçağın düştüğü bölgedeki bir görgü tanığı yaşanan acı olayı "Dönüyordu, direkt düştü. Hiç manevra yapmadan direkt düştü. İki cenaze var" sözleriyle anlattı.