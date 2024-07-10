Son dakika | Kayseri'deki tehlike provokasyonda FETÖ ve PKK izi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:17
Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları, Kayseri'de çıkan olayları provoke eden kişilerin bazılarının PKK ve FETÖ terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri’de Suriyeli bir kişinin bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıkmıştır"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com