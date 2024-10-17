Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı kaldırıldı

17 Ekim 2024 15:57 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:00

Son dakika haberi: Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada hakkında çıkarılan zorla getirme kararı kaldırıldı. Kararı Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kemal Kılıçdaroğlu​ ile alakalı verilen zorla getirme kararı kaldırıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten açıklama geldi.



Çelik, açıklamasında “Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz ‘Zorla Getirme Kararı’ kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı. Kamuoyunun bilgisine...” ifadelerini kullandı.