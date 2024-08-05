Son dakika | Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında iddianame düzenlendi

05 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:30

Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...