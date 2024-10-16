Son dakika | 'Kilis'e 2 havan mermisi düştü' haberlerine yalanlama! 'TSK'nin bir dahili yok, karşılık verilmiyor'

16 Ekim 2024 20:15 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:06

Son dakika haberi: 'Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü' haberleri kamuoyunda geniş yankı buldu. Ancak kısa süre sonra güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre, durumun Suriye tarafında bir çatışmadan seken roketin mayınlı araziye düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, "Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberine göre Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştüğü ve bölgede bu sebeple yangın çıktığı iddiaları basın ve yayın kuruluşlarına servis edildi. Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, güvenlik kaynaklarından açıklama gecikmedi... Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. YANGIN ÇIKTI Havanların atıldığı bölgede yangın çıktı. ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELDİ Bölgede çıkan yangının ardından Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu. Güvenlik Kaynakları, Kilis’e yönelik bir saldırının olmadığını, sınırın Suriye tarafında farklı grupların çatıştığı, Türkiye sınırına Rpg mermisi düştüğünü bildirdiler. TSK MÜDAHALE ETMİYOR TSK’nın sınırın ötesinde yaşanan çatışmalara müdahalesi olmadığı da öğrenildi. Haberlerin yayılmasından kısa bir süre sonra yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'KARŞILIK DA VERİLDİĞİ DOĞRU DEĞİLDİR' "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." İlgili Haberler Boğaz'da mayın alarmı! Vatandaşlar yüzerken fark etti Karadeniz kıyılarında mayın alarmı! Sahile çok yaklaşmıştı, tarama başlatıldı