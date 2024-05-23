Son dakika! Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı: İstanbul'da yakalandılar

23 May 2024 11:08 - Güncelleme : 23 May 2024 11:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Interpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahsın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında operasyona ilişkin detaylara da yer veren Bakan Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını aktardı.

BAKAN YERLİKAYA: NEFES ALDIRILMAYACAK

Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırılmayacağının altını çizdi.

UYUŞTURUCU BARONLARI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı"