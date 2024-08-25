Son dakika | Komşu Suriye'de deprem! Kandilli verileri açıkladı

25 Ağustos 2024 04:34 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 04:43

Deprem bölgesindeki sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası çevre illerdeki artçı sarsıntılar Suriye kolunda da sürüyor. Suriye'de sabaha karşı 04:20'te yerin 10 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.

6 Şubat' 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara yol açmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli son dakika deprem bilgilerini listeliyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri bildiriliyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...