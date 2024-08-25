Son dakika | Komşu Suriye'de deprem! Kandilli verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 04:34 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 04:43
Son dakika deprem haberi: Suriye'de saat 04.20'de deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntıya dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Deprem bölgesindeki sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası çevre illerdeki artçı sarsıntılar Suriye kolunda da sürüyor. Suriye'de sabaha karşı 04:20'te yerin 10 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.
6 Şubat' 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara yol açmıştı.
TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli son dakika deprem bilgilerini listeliyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri bildiriliyor.
Kaynak: tgrthaber.com