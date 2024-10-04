Son dakika | Konya depremle sarsıldı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

04 Ekim 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:35

Son dakika haberi... Konya'nın Karapınar ilçesi AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğünü Uluslararası Deprem Enstitüsü ise 4.3 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Konya güne depremle uyandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre Konya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Karapınar ilçesi olan deprem saat 08.57 sıralarında oldu. Depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.



KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre deprem Konya'nın Karatay ilçesinde saat 08.57 sıralarında meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.1 km olarak ölçüldü.

2 GÜN ÖNCE DE 3,6 İLE SALLANMIŞTI

Konya'da 2 gün önce de 3,6 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmişti. Merkez üssünün Selçuklu​ olduğu aktarılmıştı.

Saat 00.54 sularında meydana gelen depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...