Son dakika | Konya'da şiddetli deprem

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Son dakika haberine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamada saat 14.44'te gerçekleşen depremin derinliği 1.6 km olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Büyük paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedilirken, olumsuz bir ihbar kaydedilmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1900515008737382452

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI VAR MI?

AFAD tarafından açıklanan haritaya göre Konya, 3. derece deprem bölgesi olarak geçiyor. Bu nedenle az risklidir ve depreme karşı güvenilir illerden bir tanesidir.

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman gibi iller az riskli olarak biliniyor. Konya, Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay fay zonu üzerinde bulunuyor.