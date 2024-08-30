Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme! Şüpheliler adliyede

30 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:55

Halk otobüsü şoförü aracın farını kapatmadı, dayak yedi! O anlar kamerada

Halk otobüsü şoförü aracın farını kapatmadı, dayak yedi! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de dün gerçekleşen ve 1 kişinin ölümüne onlarca kişinin de yaralanmasına neden metrobüs kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen bir diğer metrobüse yandan çarpması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar isimli vatandaş hayatını kaybetmişti. Kazada 2'si ağır 50 vatandaş da yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.