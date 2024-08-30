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Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme! Şüpheliler adliyede

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:55

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıslar Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de dün gerçekleşen ve 1 kişinin ölümüne onlarca kişinin de yaralanmasına neden metrobüs kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme! Şüpheliler adliyede - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen bir diğer metrobüse yandan çarpması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar isimli vatandaş hayatını kaybetmişti. Kazada 2'si ağır 50 vatandaş da yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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