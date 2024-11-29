Son dakika | Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

29 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 00:59

Son dakika haberine göre Kütahya'da deprem meydana geldi. Aslanapa merkezli sarsıntıya ait verileri Kandilli Rasathanesi açıkladı.

Kütahya​'da merkez üssü Tokul - Aslanapa olan 3.4 büyüklüğünde deprem​ oldu. Sarsıntının derinliği 8.1 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ayrıntıları açıkladı. Deprem sonrası olumsuz bir durum kayıtlara geçmedi.