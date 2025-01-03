Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 20:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:33
Son dakika | Kütahya&#039;da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Son dakika haberine göre Kütahya'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi akşam saatlerinde meydana gelen son depreme ilişkin verileri açıkladı.

Kütahya​ Simav merkezli saat 19.53’te 3.1 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem, Kütahya merkez ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. 

Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi son depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Sarsıntı Kandilli verilerine göre yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
kütahyadeprem

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...