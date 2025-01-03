Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

03 Ocak 2025 20:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:33

Son dakika haberine göre Kütahya'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi akşam saatlerinde meydana gelen son depreme ilişkin verileri açıkladı.

Antalya deprem ile sallandı! AFAD ilk verileri paylaştı

Antalya deprem ile sallandı! AFAD ilk verileri paylaştı

Kütahya​ Simav merkezli saat 19.53’te 3.1 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem, Kütahya merkez ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi son depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Sarsıntı Kandilli verilerine göre yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.