Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

13 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:39

Son dakika haberi: Kütahya merkezde deprem paniği yaşandı. AFAD depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Son dakika haberine göre Kütahya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama geldi.

KÜTAHYA'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD, Kütahya merkezde saat 09:03'te 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 9,81 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Civli olarak duyurdu. Depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu bildiren Kandilli, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğin yaşandığı kentte can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi.