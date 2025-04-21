Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! Bursa, Balıkesir ve pek çok il sarsıntıyı hissetti

İstanbul
Son dakika deprem verilerine göre Kütahya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bildirimlere göre saat 20.24'teki sarsıntı Bursa, Yalova ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20.24’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntının saat 20.24'te olduğu bildirildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1914371070385164553