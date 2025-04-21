Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! Bursa, Balıkesir ve pek çok il sarsıntıyı hissetti

Son dakika deprem verilerine göre Kütahya’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bildirimlere göre saat 20.24'teki sarsıntı Bursa, Yalova ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi.