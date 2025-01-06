Son dakika | Kütahya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe sarsıntılar sonrası açıklama geldi

06 Ocak 2025 03:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 03:44

Son dakika haberine göre Kütahya'da deprem oldu. Yurdun dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremlere ilişkin verileri resmi hesabından duyurdu. İşte detaylar..