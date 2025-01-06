Son dakika | Kütahya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe sarsıntılar sonrası açıklama geldi
Son dakika haberine göre Kütahya'da deprem oldu. Yurdun dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremlere ilişkin verileri resmi hesabından duyurdu. İşte detaylar..
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy mevkiinde 6 Ocak Pazartesi saat 02.55.48 (TSİ) itibarıyla 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. Yetkililer tarafından, depremle ilgili can kaybı veya hasar olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER
Son 24 saat içerisinde Trabzon, Muğla, Erzincan, Tekirdağ'dan sarsıntı haberleri peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini resmi sitesinden paylaştı.