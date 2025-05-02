Son dakika | Kütahya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Son dakika haberi: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medyada depreme ilişkin verileri paylaştı. Simav ilçesinde yaşanan deprem saat 15.51'de yerin yaklaşık 12,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1918288502963200156

SON DEPREMLER

Kütahya'da sabah saatlerinde de deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, deprem Simav'da saat 06.04'te 3.3 büyüklüğünde oldu.

AFAD'dan alınan verilere göre saat 11.30 yılında İstanbul'da Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.