Son dakika | Kütahya'da korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adeta beşik gibi sallanan kentte dün Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün süreyle tatil edilmişti.

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından bir sarsıntı da Kütahya'da meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbar ve durumun olmadığı belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Adeta beşik gibi sallanan kentte dün Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün süreyle tatil edilmişti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1916062957726835044