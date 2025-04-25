Son dakika | Kütahya'da şiddetli deprem: Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken bir deprem haberi de Kütahya'da geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından bir sarsıntı da Kütahya'da meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.2 kilometre olarak kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. AFAD'tan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbar ve durumun olmadığı belirtildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1915624568317714489

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Şiddetli sarsıntının ardından bir deprem daha yaşandı. 2. depremin büyüklüğü de 3.9 olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1915626582229610892

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.