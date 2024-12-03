Son dakika | Kuzey Irak'tan acı haber geldi! Şehidimiz var

03 Aralık 2024 07:59 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:07

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Kasım günü Kuzey Irak​'ta çıkan çatışmada PKK​'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

MSB​'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzasıyla yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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