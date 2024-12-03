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Son dakika | Kuzey Irak'tan acı haber geldi! Şehidimiz var

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 07:59 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:07
Son dakika | Kuzey Irak&#039;tan acı haber geldi! Şehidimiz var

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Kasım günü Kuzey Irak​'ta çıkan çatışmada PKK​'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | Kuzey Irak'tan acı haber geldi! Şehidimiz var - 1. Resim

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

MSB​'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzasıyla yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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