Son dakika | Bakan Bak duyurdu: KYK burs başvuruları başladı!

08 Ekim 2024 10:07 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:20

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı.

Bakan Osman Aşkın Bak​, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

SON GÜN 13 EKİM

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları, e-Devlet​ üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.