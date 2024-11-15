Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri açıkladı

15 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:27

Son dakika haberi: AFAD'dan alınan verilere göre Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklanırken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İşte son dakika Malatya deprem haberinin detayları...

Son dakika haberine göre Malatya​ deprem​ ile sarsıldı. AFAD​'dan alınan verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD korkutan depremle ilgili yaptığı açıklamada "Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor."

KIRIKKALE'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan sabah 06.22'de Kırıkkale'de bir deprem meydana gelmiş vatandaşlar kısa süreli panik yaşamıştı. Depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak açıklanmıştı.

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