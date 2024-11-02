Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri paylaştı

02 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:40

Son dakika haberi: Öğle saatlerinde Malatya deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk verileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine Malatya​ deprem​ paniği yaşadı. Öğle saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi peş peşe açıklama yaptı.

AFAD​ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt​ ilçesinde saat 13.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 15,03 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin derinliğinin ise 5 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.