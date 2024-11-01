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Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli verileri açıkladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:18
Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya Uluköy, 3.2 büyüklüğünde depremle sallandı. 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi​'nin verilerine göre Malatya​ Uluköy, 3.2 büyüklüğünde depremle sallandı. 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem​ kısa süreli paniğe neden oldu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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