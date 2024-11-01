Son dakika | Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli verileri açıkladı

01 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:18

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya Uluköy, 3.2 büyüklüğünde depremle sallandı. 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.