Son dakika | Malatya gece yarısı sallandı! İşte Kandilli'den depreme ilişkin ilk veriler

07 Eylül 2024 03:52 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 03:53

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı. İşte depreme ilişkin detaylar...

Türkiye'de peş peşe deprem olmaya devam ediyor. Bu kez Malatya sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Saat 03.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 3.8 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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