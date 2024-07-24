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Son dakika | Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 08:58
Son dakika | Malatya&#039;da 3 büyüklüğünde deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.3 kilometre olarak kaydedildi. 

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar kaydedilmedi. 

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI 

GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)

24.07.2024, 08:45:57 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 1.3 km

Kaynak: Tgrthaber.com
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