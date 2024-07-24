Son dakika | Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 08:58
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.3 kilometre olarak kaydedildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar kaydedilmedi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)
24.07.2024, 08:45:57 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.3 km
Kaynak: Tgrthaber.com