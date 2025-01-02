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Son dakika | Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 21:14 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 21:38
Son dakika | Malatya&#039;da 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre Malatya'nın Topsöğüt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Topsöğüt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem sonrası yetkililere olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

Son dakika | Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya​ ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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