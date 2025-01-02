Son dakika | Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 21:14 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 21:38
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre Malatya'nın Topsöğüt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Topsöğüt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem sonrası yetkililere olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com