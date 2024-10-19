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Son dakika | Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:23
Son dakika | Malatya&#039;da 3.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi​'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe19 Ekim 2024 09:16

Biraz korkutucu bu durumlar her an böyle bir şey olabilir dikkat etmeliyiz

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