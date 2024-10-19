Son dakika | Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:23
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com
Biraz korkutucu bu durumlar her an böyle bir şey olabilir dikkat etmeliyiz