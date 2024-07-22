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Son dakika | Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:28
Son dakika | Malatya&#039;da 3.7 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; depremin derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi. 

Deprem ile ilgili herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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