Son dakika | Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

22 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:28

Son dakika haberine göre Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; depremin derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem ile ilgili herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.