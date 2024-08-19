Son dakika | Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:14
Son dakika haberi: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı.
Son dakika haberi göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12:02'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10.31 kilometre olarak kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-19 Saat:12:02:58 TSİ
Enlem:38.28056 N
Boylam:37.74944 E
Derinlik:10.31 km
KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
19.08.2024, 12:02:57 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km
Kaynak: Tgrthaber.com