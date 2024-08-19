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Son dakika | Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:14
Son dakika | Malatya&#039;da 4 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı.

Son dakika haberi göre,  Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12:02'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10.31 kilometre olarak kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI 

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2024-08-19 Saat:12:02:58 TSİ

Enlem:38.28056 N

Boylam:37.74944 E

Derinlik:10.31 km

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. 

CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

19.08.2024, 12:02:57 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 5.0 km

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Kaynak: Tgrthaber.com
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