Son dakika | Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

19 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:14

Son dakika haberi göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12:02'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10.31 kilometre olarak kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2024-08-19 Saat:12:02:58 TSİ

Enlem:38.28056 N

Boylam:37.74944 E

Derinlik:10.31 km

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

19.08.2024, 12:02:57 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 5.0 km