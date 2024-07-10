Son dakika | Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

10 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:16

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.27 km olarak ölçüldü.

MALATYA GECE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Deprem yerin 7.69 kilometre altında gerçekleştiği bildirilmişti.