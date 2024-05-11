Son dakika! Malatya'da deprem!

11 May 2024 07:56 - Güncelleme : 11 May 2024 08:02

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 07.46 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...