Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

12 Aralık 2024 07:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:37

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da sabah saat 07.13 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...