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Son dakika | Malatya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 08:23 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:35
Son dakika | Malatya&#039;da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Malatya​'da sabah saat 08.06 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.39 km olarak ölçüldü.

Son dakika | Malatya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

TOKAT DA SALLANDI

Öte yandan Tokat​'ta da sabah saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sulusaray​ merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem​ sonrası olumsuz durum bildirilmedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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