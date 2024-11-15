Son dakika | Malatya'da deprem: AFAD verileri açıkladı!

15 Kasım 2024 20:06 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:14

Son dakika: Malatya'da korkutan bir deprem daha oldu. AFAD, merkez üssü Doğanşehir olan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İşte ayrıntılar...

Deprem​ bölgesi Malatya​ sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

19.56'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında olduğu paylaşıldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

SABAH SAATLERİNDE 4.9'LA SALLANDI

Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem da meydana gelmişti.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul​, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ​ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER