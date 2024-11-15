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Son dakika | Malatya'da deprem: AFAD verileri açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 20:06 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:14
Son dakika | Malatya&#039;da deprem: AFAD verileri açıkladı!

Son dakika: Malatya'da korkutan bir deprem daha oldu. AFAD, merkez üssü Doğanşehir olan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İşte ayrıntılar...

Deprem​ bölgesi Malatya​ sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 

19.56'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında olduğu paylaşıldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. 

Son dakika | Malatya'da deprem: AFAD verileri açıkladı! - 1. Resim

SABAH SAATLERİNDE 4.9'LA SALLANDI

 Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem da meydana gelmişti.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul​, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ​ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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