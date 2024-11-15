Son dakika | Malatya'da deprem: AFAD verileri açıkladı!
Son dakika: Malatya'da korkutan bir deprem daha oldu. AFAD, merkez üssü Doğanşehir olan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İşte ayrıntılar...
Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
19.56'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında olduğu paylaşıldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
SABAH SAATLERİNDE 4.9'LA SALLANDI
Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem da meydana gelmişti.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER