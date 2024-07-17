Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:36
Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 09:02 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.
Yerin 5,0 kilometre derinliğinde meydana geldi
Kaynak: tgrthaber.com