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Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:36
Son dakika | Malatya&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.

3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 09:02 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Yerin 5,0 kilometre derinliğinde meydana geldi

 

Kaynak: tgrthaber.com
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