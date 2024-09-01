Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 21:00 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:21
Son dakika haberi: Malatya Pütürge'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. İşte Malatya'daki depremin verileri...
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin verilerini açıkladı.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirtilirken sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
6 ŞUBAT DEPREMİ SERT VURMUŞTU
6 Şubat 2023'te saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşmişti.
Malatya da büyük felaketten etkilenen iller arasında yer almış ve binlerce insan hayatını kaybetmişti.
Kaynak: tgrthaber.com