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Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:52
Son dakika | Malatya&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Son dakika haberi: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika haberine göre, Malatya​'nın Doğanşehir​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem​ yaşandı. Kandilli Rasathanesi​'nin verilerine göre deprem​ yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem​ saat 18:26'da meydana gelirken şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. 

 

Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı  - 1. Resim

BÖLGE BEŞİK GİBİ

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede sık sık artçılar yaşanırken saat 18.06'da da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem​ meydana gelmişti. 3.3 büyüklüğündeki deprem​ yerdin 4.9 kilometre altında gerçekleşmişti.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya​ ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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