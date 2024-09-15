Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

15 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:52

Son dakika haberi: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Son dakika haberine göre, Malatya​'nın Doğanşehir​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem​ yaşandı. Kandilli Rasathanesi​'nin verilerine göre deprem​ yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem​ saat 18:26'da meydana gelirken şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede sık sık artçılar yaşanırken saat 18.06'da da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem​ meydana gelmişti. 3.3 büyüklüğündeki deprem​ yerdin 4.9 kilometre altında gerçekleşmişti.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya​ ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER