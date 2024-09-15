Son dakika | Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Son dakika haberi: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem saat 18:26'da meydana gelirken şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.
BÖLGE BEŞİK GİBİ
6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede sık sık artçılar yaşanırken saat 18.06'da da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana gelmişti. 3.3 büyüklüğündeki deprem yerdin 4.9 kilometre altında gerçekleşmişti.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.