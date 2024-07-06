Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli paylaştı, işte ilk veriler
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:52
Son dakika haberi: Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri öğle saatlerinde doğru Malatya'da meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com