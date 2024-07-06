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Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli paylaştı, işte ilk veriler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:52
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu: Kandilli paylaştı, işte ilk veriler

Son dakika haberi: Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri öğle saatlerinde doğru Malatya'da meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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