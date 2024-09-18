Son dakika | Malatya'da deprem oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:33
Son dakika haberi: Malatya'nın Ulusoy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com