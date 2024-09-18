Son dakika | Malatya'da deprem oldu

18 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:33

Son dakika haberi: Malatya'nın Ulusoy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Malatya depremi sonrası uyarı: Bu tür depremler devam edecek

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Malatya depremi sonrası uyarı: Bu tür depremler devam edecek

Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya​'da 3,2 büyüklüğünde deprem​ oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.