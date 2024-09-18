Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Malatya'da deprem oldu

Son dakika | Malatya'da deprem oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:33
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu

Son dakika haberi: Malatya'nın Ulusoy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya​'da 3,2 büyüklüğünde deprem​ oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
malatyadepremkandilli rasathanesi
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...