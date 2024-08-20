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Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD duyurdu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:06
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu! AFAD duyurdu

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya saat 12.21'de bir depremle sarsıldı. 

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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