Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:06
Son dakika haberi... AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya saat 12.21'de bir depremle sarsıldı.
Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com