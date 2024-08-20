Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD duyurdu

20 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:06

Son dakika haberi... Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya saat 12.21'de bir depremle sarsıldı.

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...