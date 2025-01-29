Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

29 Ocak 2025 04:58 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 05:02

Son dakika haberine göre Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. İşte detaylar...

Depremler Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi olduğu açıklandı.

Depremin derinliği ise 15.28 kilometre olarak ölçüldü.

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