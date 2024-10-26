Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

26 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:18

Son dakika haberi: Malatya'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kale ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.

Son dakika haberine göre yaklaşık 10 gün önce 5,9 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya​'nın Kale​ ilçesinde artçılar devam ediyor. Kentte bu sabah saatlerinde yeni bir deprem​ daha meydana geldi. AFAD​ ve Kandilli​ depreme ilişkin peş peşe açıklama yaptı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.38'de deprem oldu. AFAD depremin 3,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Malatya'da Kale ilçesine bağlı Karaağaç ilçesi olduğunu bildirdi. Depremin 3,1 büyüklüğünde olduğunu açıklayan Kandilli, derinliğini ise 3,6 kilometre olarak duyurdu.