Son dakika | Malatya'da deprem oldu: AFAD verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:56
Son dakika haberi: Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu Malatya'da öğle saatlerine doğru deprem oldu.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak aktarıldı.
AFAD'ın verileri şu şekilde:
- Büyüklük 3.0 (ML)
- Yer Doğanşehir (Malatya)
- Tarih(UTC) 01-10-2024 08:18:26
- Enlem 38.0889
- Boylam 37.8014
- Derinlik 11.02 (KM)
Kaynak: tgrthaber.com