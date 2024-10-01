Son dakika | Malatya'da deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

01 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:56

Son dakika haberi: Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu Malatya​'da öğle saatlerine doğru deprem​ oldu.

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak aktarıldı.

AFAD'ın verileri şu şekilde: