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Son dakika | Malatya'da deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:56
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu Malatya​'da öğle saatlerine doğru deprem​ oldu. 

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak aktarıldı.

AFAD'ın verileri şu şekilde:

  • Büyüklük    3.0 (ML)
  • Yer    Doğanşehir (Malatya)
  • Tarih(UTC)    01-10-2024 08:18:26
  • Enlem    38.0889
  • Boylam    37.8014
  • Derinlik    11.02 (KM)

Son dakika | Malatya'da deprem oldu: AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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