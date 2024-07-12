Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

12 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:50

Son dakika haberine göre Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Yazıhan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

KANDİLLİ DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; saat 10.04'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 1,7 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Türkiye'nin güneyi ve doğusunda 2 ayrı deprem daha meydana geldi. Akdeniz'de saat 7.34'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'ın Palu ilçesi ise 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki depremle sarsıldı.