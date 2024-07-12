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Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:50
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Malatya'nın Yazıhan ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Son dakika haberine göre Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Yazıhan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

KANDİLLİ DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; saat 10.04'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 1,7 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Türkiye'nin güneyi ve doğusunda 2 ayrı deprem daha meydana geldi. Akdeniz'de saat 7.34'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'ın Palu ilçesi ise 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki depremle sarsıldı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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