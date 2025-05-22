Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi duyurdu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 20.54’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1925615403373322618